Stiftskirchenführung

Mitten in Tübingen steht die Stiftskirche - über 500 Jahre alt ist sie. In jeder Ecke gibt es da etwas zu entdecken, auch für Kinder. Wir machen uns auf den Weg durch Kirchenschiff und Chor (dort liegen die Herzöge Württembergs begraben), an den Glocken vorbei in die Türmerstube und wieder hinunter über Martinszimmer und Orgelempore zurück in die Vorhalle. Ganz Mutige können sogar durch einen unterirdischen Gang die Kirche unterqueren und einen Blick in die verborgene Gruft werfen.