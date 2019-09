Um dem Anspruch einer zukunftssicheren Stiftung gerecht zu werden, müssen nicht nur bei der Gründung durch die Stifterin und den Stifter die Weichen richtig gestellt werden. Im langen oder unendlichen Bestand ändern sich die Herausforderungen an die Stiftungsverantwortlichen immer wieder. Sei es bei der Stiftungszweckerfüllung, der Gremienbesetzung, den Veränderungen im Stiftungsvermögen oder auch durch gesetzliche Anforderungen oder neue Gestaltungsmöglichkeiten.

Wir laden Sie sehr herzlich ein zu unserer Vortragsveranstaltung „Stiftungsrecht – aktuelle und künftige Herausforderungen für Stiftungen und Stifter“.

Als Referenten konnten wir Herrn Dr. Dirk Schauer gewinnen. Dr. Dirk Schauer ist Rechsanwalt bei CMS Hasche Sigle in Stuttgart. Er ist spezialisiert auf die Beratung in der nationalen und internationalen Unternehmensnachfolge und dem Stiftungsrecht. Zu seiner Tätigkeit gehören die rechtliche Begleitung von Unternehmensnachfolgen sowie die Gestaltung von Stiftungskonstruktionen. Er berät Stifter, Familienstiftungen, unternehmensverbundene sowie gemeinnützige Stiftungen und Mitglieder von Stiftungsorganen bei der Stiftungserrichtung, bei der Restrukturierung sowie in allen laufenden stiftungsrechtlichen Fragen und Verfahren.

Herr Dr. Schauer referiert an diesem Abend praxisnah und kompetent über die Herausforderungen im Lebenszyklus einer Stiftung, verbunden mit wertvollen Empfehlungen und Lösungsansätzen.