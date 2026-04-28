STIHL-Chor

Sonntagsmatinée

Haus des Gastes Bei den Thermen 4, 72574 Bad Urach

Der STIHL-Chor ist der Männerchor der Firma STIHL in Waiblingen und singt, was ein Männerchor so singen sollte: Volkslieder, Shantys, Wein- und Trinklieder. 

Das Repertoire des STIHL-Chors umfasst aber auch Musical- und Operettenmelodien, Popmusik und Schlager. Nicht zuletzt kommt auch die Klassik mit Schubert, Mozart und Beethoven zu ihrem Recht.

Unter dem Motto: „Melodien von gestern, heute und morgen“, erwartet die Besucher ein Sonntagmorgen mit einem breitgefächerten Programm schwungvoller und bekannter Melodien. 

Der STIHL-Chor tritt regelmäßig bei innenbetrieblichen Veranstaltungen auf, wie Mitarbeiter-Jubiläen, der jährlich stattfindenden Rentnerfeier und Galas anlässlich runder Firmenjubiläen. Außerhalb des betrieblichen Rahmens ist der Chor immer wieder Gast bei öffentlichen Veranstaltungen und organisiert selbst Konzerte, Benefizkonzerte und Matineen. 

Info

Haus des Gastes Bei den Thermen 4, 72574 Bad Urach
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - STIHL-Chor - 2026-06-07 10:30:00 Google Yahoo Kalender - STIHL-Chor - 2026-06-07 10:30:00 Yahoo Outlook Kalender - STIHL-Chor - 2026-06-07 10:30:00 Outlook iCalendar - STIHL-Chor - 2026-06-07 10:30:00 ical

Tags