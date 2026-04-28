Der STIHL-Chor ist der Männerchor der Firma STIHL in Waiblingen und singt, was ein Männerchor so singen sollte: Volkslieder, Shantys, Wein- und Trinklieder.

Das Repertoire des STIHL-Chors umfasst aber auch Musical- und Operettenmelodien, Popmusik und Schlager. Nicht zuletzt kommt auch die Klassik mit Schubert, Mozart und Beethoven zu ihrem Recht.

Unter dem Motto: „Melodien von gestern, heute und morgen“, erwartet die Besucher ein Sonntagmorgen mit einem breitgefächerten Programm schwungvoller und bekannter Melodien.

Der STIHL-Chor tritt regelmäßig bei innenbetrieblichen Veranstaltungen auf, wie Mitarbeiter-Jubiläen, der jährlich stattfindenden Rentnerfeier und Galas anlässlich runder Firmenjubiläen. Außerhalb des betrieblichen Rahmens ist der Chor immer wieder Gast bei öffentlichen Veranstaltungen und organisiert selbst Konzerte, Benefizkonzerte und Matineen.