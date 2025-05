Die STIHL Markenwelt hat an den Feiertagen am 01. Mai und am Pfingstmontag, dem 09. Juni, jeweils von 10:00 – 18:00 Uhr geöffnet. Besuchen Sie unser Markenmuseum und erfahren Sie alles über

die Vision des Firmengründers Andreas Stihl, die innovativen

Produkte und über die Ausstellung „Faszination Wald“. Unser

Café und der Markenshop haben ebenfalls geöffnet.