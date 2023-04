Herzliche Einladung zu einem Open Air Event Stilbruch in Concert am 12. Mai 2023 um 19 Uhr in Öhringen.

Mit mitreißender Musik der Bands Stilbruch aus Leipzig sowie der Newcomerband After the sun aus Hohenlohe in gemütlicher Atmosphäre rund um den Jugendpavillon.

Gemeinsam – Glaube – Feiern – von und für Jugendliche, so lautet das Motto des Vorbereitungsteams der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, einem Zusammenschluss der evangelischen, katholischen, methodistischen und neuapostolischen Kirchengemeinden im Kirchenbezirk Öhringen.

Mit der Band Stilbruch aus Leipzig konnte eine Band gewonnen werden, die mit ihrer Livepräsenz und der mitreißenden und bewegenden Show für Stimmung sorgen wird. Akustische Pop/Rockmusik mit klassischen Instrumenten, diese einzigartige Mischung macht die Band aus.Zu einem gemütlichen OpenAir Abend gehört neben gutem Wetter auch ein kühles Getränk und etwas Leckeres vom Grill, was wir rund um den Jugendpavillon anbieten werden.Eine zweite Band, die Newcomer aus Hohenlohe - After the Sun werden ihre Songs ebenfalls zum Besten geben. Wir sind gespannt auf ihre Performance. Grooviger Gitarrensound, Keyboard und ansprechenden Gesang verspricht die Band.

Verantwortet wird die Organisation des Konzerts von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Öhringen (ACK). Sie bildet einen Zusammenschluss der christlichen Kirchen und möchte für Jugendliche im Kirchenbezirk Öhringen Kirche lebendig und erlebbar machen.