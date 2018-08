× Erweitern Still Collins

STILL COLLINS +PLUS: Best of Phil Collins & Genesis Live"

Special Guest: Mick Griese „Regatta de Blanc“

...Still Collins blickt programmatisch auf die komplette musikalische Palette der Phil Collins- und Genesis- Musikgeschichte zurück. Stimme, Sounds, Arrangements: Selbst eingefleischte Fans des Originals tun sich schwer, einen akustischen Unterschied zwischen "Tribute" und "Meister" auszumachen. "Mach' die Augen zu und Du denkst, er sei es wirklich", spricht man. Aber nicht nur das! Wer still Collins einmal live erlebt hat, der weiß: Hier wird nicht nur gecovert, hier gibt es eine äußerst unterhaltsame Bühnenshow einer erstklassigen Liveband!!

Vorprogramm: "Los Crazy Locos"

Rockklassiker unplugged mit Peter Schick und Hacky Müller von AGUA LOCA , Gesang Myra Pienaar.

Tickets: www.reservix.de und www.eventim.de