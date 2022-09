Still Got the Blues: Die Geschichte der Blues Harp

Im Rahmen der Jazz und Klassik Tage 2022

Interaktiver Vortrag mit anschließendem Konzert.

Was haben Howard Levy, Neil Young und Charlie Musselwhite gemeinsam? Sie alle spielen großartige Musik auf einem kleinen Instrument, dessen Ursprung vor 200 Jahren in deutschen Ländern lag: die Mundharmonika. Gemeinsam mit der Matchbox Bluesband und Special Guest Tommie Harris nimmt uns der ehemalige Generalkonsul aus Chicago, Herbert Quelle, mit auf eine Reise durch die Geschichte der Blues Harp, die seit Jahrzehnten den Sound der großen Bluesbühnen dieser Welt prägt. In einer Mischung aus Vortrag und Lesung, gespickt mit viel Live-Musik und Videobeispielen, vermittelt Harp-Experte Quelle die Erfolgsgeschichte dieses kleinen Instruments und seines Siegeszugs in die Welt. Danach liefert die Matchbox Bluesband noch eine Portion Praxis zur Theorie und nimmt Sie mit auf einen musikalischen Ritt durch die Bandbreite der Blues Harp. Zusammen mit US-Amerikaner und Blues-Legende Tommie Harris, seit 1987 in der Alabama Jazz Hall of Fame, bleibt an diesem Konzertabend niemand ruhig sitzen.

Besetzung Matchbox Bluesband: Tommie Harris (v), Klaus „Mojo“ Kilian (v, har), Bernd Simon (v, g), Thomas Frömming (dr),Wolfgang Lieberwirth (kb)

Herbert Quelle ist ein ehemaliger deutscher Diplomat in den USA. 2020 erschien sein erster deutschsprachiger Roman Kein falscher Zungenschlag: Black Music Matters. In Berlin widmet er sich nun ganz dem Schreiben und der Musik.

Ort: d.a.i.-Saal

Tickets: www.dai-tuebingen.de/harp

Eine Veranstaltung im Rahmen der Tübinger Jazz- und Klassiktage 2022 mit freundlicher Unterstützung durch HOHNER sowie die Universitätsstadt Tübingen und das Regierungspräsidium Tübingen