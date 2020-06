× Erweitern Stille Helden

Die Dorfrocker und die Stadt Gaildorf veranstalten für die Stillen Helden aus Gaildorf ein Exklusivkonzert am 1. Juli um 19.30 Uhr auf den Kocherwiesen. Hierfür werden 75 x 2 Tickets unter allen Gaildorfern und in Gaildorf Arbeitenden verlost, die im Krankenhaus, im Supermarkt, in der Apotheke, beim Homeschooling, usw. Großes vollbracht haben.