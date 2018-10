Stille Nacht

Lösen Sie Ihre Fahrkarte und reisen Sie mit uns durch einen spannenden, weihnachtlichen Theaterabend. In unserem „historischen Speisewagen“ verwöhnen wir Sie mit einem mehrgängigen Menü.

Es erwartet Sie ein sehr unterhaltsamer Abend in nostalgisch schöner Atmosphäre mit Schauspiel, Tanz und Livemusik.

„Wenn einer eine Reise tut“ so beginnt ein allseits bekanntes Zitat. Auch in der Theatergalerie Neckartailfingen gibt es wieder was zu erzählen. Im Rahmen ihres alljährlichen Weihnachtsevents präsentieren die Künstler ihr eigens geschriebenes Theaterstück.

Das Stück selbst spielt am frühen Heiligabend und die Protagonisten befinden sich auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof auf dem Weg zu ihren Liebsten um dort Weihnachten zu feiern. Doch vom Schicksal auserwählt landen die vier Protagonisten durch einen plötzlichen Zwischenstopp irgendwo im Nirgendwo, ein seltsamer Ort, der die individuellen Fahrgäste auf ihre ganz eigene Reise führen wird....

„Mit dieser Reisegeschichte hat das Ensemble eine skurrile bis anrührende Typenstudie inszeniert, die sich genreübergreifend zwischen Sprechtheater, Tanz und Musical bewegt. Stop, nicht zu vergessen: die Kulinarik. Die Zuschauer sitzen an hübsch-weihnachtlich gedeckten Tischen.... Sie geben die Statisten, während sich die Bühne, in Form eines Bahngleises, quer durch die Mitte des Raumes zieht..... Langsam bröckeln die Fassaden, die Charaktere offenbaren ihr wahres Ich. Da kommt dann alles auf den Teppich.... Unterm Strich bietet die Theatergalerie so das, was zu Weihnachten passt: Eine Story mit Herz, einen Abend der Emotionen. Fazit: Gelungene Weihnachtsunterhaltung!!“ SWP, Christian Hölz, 16.12.2017

„Es ist eine emotionale Bahnfahrt erster Klasse, die man in der Theatergalerie bekommt. Einschließlich Livemusik und einem vorzüglichen Vier-Gänge-Menü... Das Ensemble feiert sie wieder, diese ganz besondere Zeit vor Weihnachten. Wie immer auf ihre persönliche Art. Mit Humor und Augenzwinkern, aber auch mit dem Gespür für die leisen Töne und dem, was hinter Kerzenschein und Lichterglanz im Schatten liegt.“ NTZ, Nicole Mohn, 5.12.2018