„Wenn einer eine Reise tut“ so beginnt ein allseits bekanntes Zitat. Auch in der Theatergalerie Neckartailfingen gibt es wieder was zu erzählen. Im Rahmen ihres alljährlichen Weihnachtsevents präsentieren die Künstler ihr eigens geschriebenes Theaterstück mit Schauspiel, Tanz und Gesang. „STILLE NACHT – Irgendwo im Nirgendwo“ und es beinhaltet ein 4-Gänge-Menü. Das Stück selbst spielt am frühen Heiligabend und die Protagonisten befinden sich auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof auf dem Weg zu ihren Liebsten um dort Weihnachten zu feiern. Doch vom Schicksal auserwählt landen die vier Protagonisten durch einen plötzlichen Zwischenstopp irgendwo im Nirgendwo, ein seltsamer Ort, der die individuellen Fahrgäste auf ihre ganz eigene Reise führen wird.