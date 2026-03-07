Entdecke die experimenta mal leise: Wir dämmen die Flut an Reizen ein. Dafür drehen wir zwischen 14 und 17 Uhrdie Lautstärke runter und schalten besonders laute Mitmachstationen ab, bieten Rückzugsorte und begrenzen die Gästezahl.

Die „Stille Stunde“ ist für alle, die mehr Ruhe brauchen – zum Beispiel für Menschen mit Autismus.

Eine Anmeldung ist notwendig. An diesem Mittag können uns im ganzen Haus weniger Gäste als sonst besuchen. Wir danken schon jetzt allen anderen Gästen an diesem Tag für ihre besondere Rücksichtnahme.