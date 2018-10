Stille suchen zum Adventsbeginn

Das Jesusgebet ist ein einfacher Weg in die Stille, zu mir, zu Gott. Es ist eine christliche Gebets- und Meditationsform, die ihre Wurzeln bei den Wüstenvätern, im frühen Mönchtum und in der abendländischen Mystik hat. Wir werden über die Wahrnehmung des Körpers und des Atems zum Sitzen in der Stille mit dem Namen Jesus Christus kommen.Elisabeth Huber, Jahrgang 1956, war lange in leitenden Positionen im Gesundheitsbereich aktiv. Sie hat langjährige Erfahrung mit dem Jesusgebet (mit den Wegschritten von P. Franz Jalics SJ) und leitet und begleitet seit 15 Jahren als geistliche Begleiterin und Meditationslehrerin Meditationskurse und Exerzitien.Bitte bringen Sie bequeme Kleidung, warme Socken, eine Wolldecke, und wenn vorhanden ein Sitzbänkchen oder Meditationskissen mit.