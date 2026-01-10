Stillen. Eine radikale Neubetrachtung

Stillen – die natürlichste Sache der Welt oder das größte Missverständnis über Mutterschaft? Stillen oder Flasche? Keine Frage wird nach der Geburt heißer diskutiert.

Aber Achtung: Das Buch von Lisa Kreuzmann ist weder ein Stillbuch noch ein Anti-Stillbuch. Sondern eines über eine vermeintliche Selbstverständlichkeit: Stillen als natürlichster Akt der Welt. Die Autorin dekonstruiert diese Erzählung – und zeigt, welche Machtverhältnisse sich dahinter verbergen. Am Ende geht es nicht um Milch. Sondern darum, wessen Zeit weniger zählt, wessen Karriere warten kann, wessen Erschöpfung normal ist. Im Anschluss an die Lesung gibt es eine Publikumsdiskussion, die Moderation übernimmt Alice Robra, Journalistin bei SWR und ARD.