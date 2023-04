Stillen - was kommt danach? Babys erster Brei.

Praktischer Workshop im Rahmen des Stillcafés.

Die Ernährung im ersten Lebensjahr steht im Mittelpunkt an diesem Vormittag. Der Übergang zur Beikost ist geschafft, ihr Baby bekommt verschiedene Breimahlzeiten. Natürlich können diese auch selber zubereitet werden - ABER WIE ?? In diesem Workshop geht es ran an den Topf.

BeKi- Referentin Sabine Schwaigerer zeigt Ihnen ganz einfach - Schritt für Schritt - wie man Breie selber zubereiten kann. In entspannter Atmosphäre beantwortet sie all ihre Fragen.

Anmeldung erbeten bei

Angelika Baumann

Telefon: 07121 1270197 oder

angelika.baumann-klett@reutlingen.de

Dieses Angebot ist kostenlos.