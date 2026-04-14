Als der Amerikaner James Larkin White an der Schweizer Grenze verhaftet wird, beginnt ein Rätsel:

Man hält ihn für den seit sieben Jahren verschwundenen Bildhauer Anatol Stiller, doch White weigert sich, diese Identität anzuerkennen. Während der Ermittlungen wird auch Anatol Stillers Ehefrau, Julika Stiller-Tschudy, mit herangezogen. Sie soll für die Staatsanwaltschaft überprüfen, ob James tatsächlich der ist, der er behauptet zu sein. Womit beide nicht rechnen, ist, dass sich zwischen ihnen tatsächlich eine enge Verbindung entwickelt. Mit jeder Annäherung zwischen den beiden kommen immer mehr Fragen nach der wahren Identität des geheimnisvollen Amerikaners auf. Zwischen Verhörraum und Atelier stell sich die Frage: Ist das Ich, das wir wählen, stärker als das, das uns zugeschrieben wird?