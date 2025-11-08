Stilwild. Lifestyle- und Designmarkt

Lust auf Schönes? Freude am Kreativen? Der Tübinger Design- und Lifestylemarkt ist ein kunterbunter Basar voller origineller Produkte, die nicht jeder hat.

Fernab von konfektionierter Massenware zeigen über 100 kleine Labels, Jungdesigner, Hersteller und Händler aus ganz Deutschland auf der Tübinger Stilwild zahlreiche, ausgefallene Produkte aus ihren Werkstätten. Die Stilwild ist ein Ort, der das Zusammenspiel von Genuss, Entspannung, Kreativität, Inspiration, Innovation und Shopping perfektioniert und ein ganzheitliches Erlebnis schafft.

Ob ein schickes Wohnaccessoire für das Zuhause oder ein stylisches neues Teil für die Sammlung im Kleiderschrank - außergewöhnliche Schreib- und Lederwaren, Kunst und Design-Artikel, lässige Streetwear sowie dazugehörige Accessoires und vieles andere mehr warten auf Käufer.

Wem es angesichts all dieser kreativen Ideen in den Fingern kribbelt, darf sich gleich selbst ausprobieren. Eine ganze Reihe Workshops bieten die Gelegenheit, das eigene kreative Potenzial zu erkunden und sind darüber hinaus eine schöne Gelegenheit, um miteinander ins Gespräch zu kommen.

Eine schöne Lounge bietet Platz zum Chillen bei Kaffee, Kuchen und Kakao. An den verschiedenen Food Trucks gibt es leckeres auf die Hand vielseitig, köstlich und für jeden Geschmack. Chinesische Dampfnudeln mit herzhaften Füllungen zum Beispiel. Oder leckere fränkische Dinnete. Oder raffinierte vegane Spezialitäten und Herzhaftes. Dazu bunte Cocktails, Limos & Säfte