Stimmen aus dem Regenwald – eine KonzertlesungDie Ashaninka sind das größte indigene Volk im peruanischen Amazonien.

Der Schorndorfer Weltladen, El Mundo, hat seit bald 30 Jahren enge Kontakte mit einer indigenen Organisation in Satipo/Rio Negro.An diesem Abend spielt Congamania stimmungsvolle Musik aus Lateinamerika. Die von Eberhard Bolay gelesenen Legenden und Märchen aus dem Regenwald vermitteln ein Gefühl für das Leben und die Kosmos-Vision der Ashaninka. Eintritt frei, Spenden für die Projekte sind willkommen