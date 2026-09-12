„Ein großes Ereignis. Wer die "Stimmen" hört, begreift, dass wir durch die Ukraine reicher werden und sie in uns lebt.“ Wolfgang Eichwede, Gründer der Forschungsstelle Osteuropa, Bremen.

Stimmen der Ukraine - eine musikalische Reise durch die Literatur der Ukraine

Seit dem 24. Februar 2022 ist die Welt eine andere. Auch in Deutschland spüren wir die Auswirkungen des von Russland entfesselten Kriegs gegen sein Nachbarland.

Doch was wissen wir wirklich über die Ukraine - abseits der täglichen Schreckensmeldungen?

Der Krieg Russlands richtet sich nicht nur gegen Land und Leute, sondern betrifft auch die ukrainische Kultur und seine eigenständige Geschichte, deren Existenz von Russland bestritten wird oder eliminiert werden soll. Doch in der Ukraine ist über Jahrhunderte hinweg ein unbändiges Streben nach Freiheit und Demokratie entstanden wie an kaum einem anderen Ort der Welt. Stationen auf diesem Weg waren die freie Kosakenrepublik des 17. Jahrhunderts und in unserer Zeit die Revolution der Würde auf dem Kyiver Maidan.

Die Berliner Schauspieler Jan Uplegger und Mareile Metzner nehmen Sie mit auf einen literarischen Streifzug durch die Ukraine. Musikalisch stimmen ein in diese Reise die geflüchteten Sängerinnen Iryna Lazer, Iryna Razin und Nataliia Kuprynenko, begleitet von dem ukrainischen Ausnahmemusiker Yuriy Seredin am Klavier.

So entsteht ein atmosphärisch dichtes Porträt dieses Landes im Herzen Europas.

Im Anschluss wollen wir mit der Historikerin Franziska Davies ins Gespräch kommen über Vergangenheit und Zukunft der Ukraine.