Stimmen im Kopf – Die Abgründe der menschlichen Psyche

Mit STIMMEN IM KOPF erreichen Pia & Denise regelmäßig eine riesige Hörerschaft. Die Podcasterinnen freuen sich, am 29. Oktober im Stuttgarter Theaterhaus mit ihrem Erfolgsformat live gehen zu dürfen.

Mit über 350.000 Abonnent:innen und unglaublichen 10 Millionen Streams zählt STIMMEN IM KOPF zu den beliebtesten True Crime-Podcasts im deutschsprachigen Raum. Neben Spannung und Nervenkitzel bietet er vor allem auch Aufklärung rund um die Abgründe der menschlichen Psyche. Ungeklärte Mysterien, urbane Legenden oder Spukphänomene, all das wird thematisiert und lässt viel Spielraum für gemeinsames Rätseln und Mitfiebern.

Pia & Denise bezeichnen ihren Podcast auch gerne als „Dokumentation für die Ohren“, da alle Folgen atmosphärisch aufbereitet werden. Fun Fact: Angefangen hat alles mit einem zehn Euro Mikrofon von ebay! Mittlerweile sind die beiden Vollblut- Produzentinnen, im wahrsten Sinne des Wortes.