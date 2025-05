Stimmen vom Rande Europas - Vokalmusik aus Mazedonien

Der Kammerchor aus Nordmazedonien präsentiert als offizieller Kulturbotschafter des Landes eine exquisite Repertoireauswahl.

Orthodoxe Hymnen, geistliche Gesänge, traditionelle Lieder und Folklore versprechen ein abwechslungsreiches Klangerlebnis aus dem Südosten Europas. Benannt ist der Chor nach der von vielen orthodoxen Christen verehrten Heiligen Zlata von Meglen (heute Grysi in Griechenland). Der Chor wurde 1996 gegründet und ist nahezu in allen namhaften Kathedralen, Konzertsälen und Opernhäusern Europas aufgetreten. Auch in den USA und Australien war der Frauenchor bereits zu hören. Wir freuen uns daher sehr, diese außergewöhnliche Sangeskunst in Öhringen präsentieren zu können.

Konzert #20

Frauenchor St. Zlata Meglenska Skopje

Leitung Letka Dimovska-Polizova