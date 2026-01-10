StimmenVielfalt

Werkstattkonzert der Gesangsklasse der HMDK Stuttgart mit Sabine Layer am Klavier.

Die Vielfalt junger Stimmen, musikalischer Ausdruck und spannende Einblicke in die künstlerische Entwicklung junger Gesangstalente der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart gibt’s beim Werkstattkonzert am 01. Oktober.

Die Studierenden der Gesangklasse von Thomas Scharr präsentieren im Rahmen des Projekts „spielend gesund“ einen abwechslungsreichen Konzertabend. Das vielseitige Programm umfasst dabei Liedern und Arien von Komponisten wie Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn und Georg Friedrich Händel.