Seit über 40 Jahren bereichert er die Musikszene wie nur wenige andere: Sting ist gefeierter Weltstar, lebende Legende, musikalischer Mastermind.

In seiner herausragenden Karriere hat Sting, der in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, 17 GRAMMY Awards® erhalten und weltweit 100 Millionen Alben verkauft, sowohl als einer der profiliertesten Solokünstler der Welt als auch als ehemaliger Frontmann von The Police. Als Komponist, Singer-Songwriter, Schauspieler, Autor und Aktivist wurde Sting außerdem mit einem Golden Globe, vier Oscar-Nominierungen, einer Tony-Nominierung, dem Century Award des Billboard Magazine und den Kennedy Center Honors ausgezeichnet.

Nicht nur als Musiker, auch als Schauspieler machte der britische Superstar von sich reden. So war er unter anderem in David Lynchs „Dune: Der Wüstenplanet”, Guy Ritchies „Bube, Dame, König, grAS”, Ben Stillers „Zoolander 2” sowie in der TV-Serie „Ally McBeal” zu sehen. Neben Musik und Schauspielerei engagiert sich Sting zudem für Menschenrechte und Umweltschutz und gründete die Rainforest Foundation.

Die „STING 3.0“-Tour hatte ihren Auftakt am 17. September im Fillmore in Detroit, MI, gefolgt von einer speziellen Reihe von Konzerten in ganz Nordamerika und macht im Juni 2025 für sechs Konzerte auch in Deutschland Halt.