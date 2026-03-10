Stipendiatenkonzert der Hermine-Klenz-Stiftung & Stefan Doraszelski Stiftung

Vor über 25 Jahren wurde mit der Hermine-Klenz-Stiftung eine Einrichtung ins Leben gerufen, die im Bereich der musikalischen Talentförderung nicht mehr wegzudenken ist.

Die Stefan-Doraszelski-Stiftung hat sich seit dem Jahr 2010 der Förderung von Kunst und Kultur in der Stadt und im Kreis Heidenheim mit regionaler und überregionaler Ausstrahlung verschrieben. Seit 2018 fördert sie mehrere ehemalige Stipendiat*innen der Hermine-Klenz-Stiftung.

Wie jedes Jahr stellen sich die Stipendiat*innen mit einem Konzert der Öffentlichkeit vor. Die jungen Künstler*innen spielen und singen u. a. Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Paul Dukas, Ludwig van Beethoven und Eric Sammut .

Es musizieren: Benjamin Bäurle, Saskia Doubek, Gina Principi, Emily Saur, Simon Werner, Jonathan Zenker und Dario Zierold. Am Flügel begleitet Zijun Wu.

Die hoch talentierten, jungen Künstler*innen haben zahlreiche Wettbewerbserfolge vorzuweisen.

Veranstaltungsort