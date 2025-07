Die Blaskapelle Untersteinbach lädt in diesem Sommer wieder zum traditionellen „Stobacher Badfescht“, am 9. August 2024 ab 15.00 Uhr im Freibadgelände Untersteinbach ein.

Für Spiel und Spaß sorgt in diesem Jahr wieder ein Bier-Pong Turnier, mit zahlreichen Mannschaften.

Nach so viel Aktion kann man sich mit einem Sprung ins kühle Wasser an diesem Abend bis 21:00 Uhr abkühlen oder die laue Sommernacht mit einem leckeren Getränk an der Bar genießen. Die Blaskapelle Untersteinbach versorgt Sie außerdem umfangreich mit vielen Speisen und Getränken. Für Stimmung und Gaudi ist durch zünftige Blasmusik gesorgt. Mit ihrem abwechslungsreichen Programm sorgen die Musiker und Musikerinnen für gute Laune an diesem Abend. Bei schlechtem Wetter stehen für Sie Zelte bereit.

Auf Ihr Kommen freut sich die Blaskapelle Untersteinbach.