„‘Männerchorsingen ist in‘, auf die Mischung und Präsentation kommt es an.“ Unter diesem Motto sind die „Stoiadler“ unter der Leitung von Joachim Schmid schon seit 25 Jahren unterwegs. Chorisch aufgewachsen in kirchlichen und kommunalen Jugendchören der Region Nürtingen, ließen sich die 7 + 1 Großbettlinger bald von der Faszination des Männerensemblegesangs begeistern. Und sie sind nach wie vor stolz, dieses Vergnügen als lupenreine Amateure unter musikpädagogischer Anleitung zu tun. Was bei kleinen und privaten Veranstaltungen begann, gipfelte in Einladungen zu Festivals überregionalen und internationalen Zuschnitts. Unvergesslich die Auftritte anlässlich der Deutschen Chorfeste in der „Kulturbrauerei Prenzlauer Berg“ (Berlin) und der „Jugend-Kultur-Kirche“ Frankfurt/Main. Das Repertoire der „Stoiadler“ umfasst eine große Bandbreite. Dabei sollen bewusst die Genregrenzen verschwimmen und aufgehoben werden. Zwischen traditionellen Chorsätzen und zeitgemäßen Arrangements der Popgeschichte ist alles vertreten, was Männerensemblegesang bieten kann. Singer-Songwriters wie Tanita Tikaram oder Billy Joel befinden sich ebenso im Programm wie Originalbearbeitungen bedeutender Vokalensembles und A Cappella-Bands. Dabei reicht der Bogen von den Comedian Harmonists über die Platters bis zu den aktuellen Sätzen der Prinzen oder den Wise Guys. Durch das Programm führt der 1. Bassist Thomas Fälchle, dessen spontane, regional gefärbte Beobachtungsgabe immer wieder für Überraschungen sorgt.

Besetzung:Marc Schmid, Dieter Wenzelburger (1. Tenor)Hartmut Hahn (2. Tenor)Thomas Fälchle, Thomas Petermann (1. Bass)Martin Petermann, Arndt Peters (2. Bass)Joachim Schmid (Musikalische Leitung, Klavier, 2.Tenor)