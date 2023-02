Wöchentlicher Square Dance Abend.

Modern Square Dance in Deutschland? Ja, das gibt es. Öfter als man denkt. Die Tübinger Square Dancer der Stoke Boat Promenaders tanzen jeden Sonntag im d.a.i.-Saal.

Spaß an der Bewegung, kein Wettbewerb, abwechslungsreiche Musik, das ist square dance. Die Promenaders sind offen für Jedermann, denn das erste große Credo der Square Dancer lautet: „Friendship is square dancings greatest reward“.

Interesse? Die Gruppe freut sich immer über neue Gesichter! Denn das zweite große Credo lautet „a stranger is just a friend to be.“

Ort: d.a.i.-Saal

Eintritt: Frei

Weitere Termine immer sonntags