Stolperstein-Führungen

Seit 1992 verlegt der Kölner Künstler Gunter Demnig Stolpersteine.

Es sind handgefertigte Kunstobjekte, die als Blickfang in den Gehweg eingelassen werden. Auf jedem der Steine ist ein Name eingraviert. Es sind die Namen der Menschen, die als Verfolgte des Nationalsozialismus ermordet wurden. In Göppingen wurden 98 solcher Gedenksteine (derzeit wegen eines Bauvorhabens nur 90) vor den Häusern der Opfern verlegt. Es sind Stolpersteine gegen das Vergessen! Claudia Liebenau-Meyer und Margit Haas von der Stolperstein-Initiative nehmen Sie mit auf einen Rundgang durch die Stadt und erzählen Ihnen von dem Leben und dem Schicksal der Menschen, an die die Steine erinnern.

Mit den Stadtführerinnen Claudia Liebenau-Meyer oder Margit Haas.