Stolz und Vorurteil* (*oder so)

Mit Witz und emanzipiertem Blick auf Austens Geschichte „Stolz und Vorurteil“

Eigentlich könnte alles gut sein in Jane Austens Meisterwerk: Mr. und Mrs. Bennet haben fünf mehr oder weniger wohl geratene Töchter, ein Anwesen und das Geld reicht zu einem sorglosen Leben. Das Problem: Im viktorianischen England dürfen alleinstehende Frauen nicht erben – so wird die Suche nach einem Ehemann für die Töchter zu einer existenziellen Angelegenheit. Zum Glück zieht ein Stück weiter der Junggeselle Mr. Bingley ein, der eine gute Partie zu sein verspricht. Aber leider scheint er nicht den Drang nach Heirat zu verspüren. Und was ist mit seinem etwas ungehobelten Freund Mr. Darcy?

Isobel McArthur arbeitet mit großem Witz die ironischen Zwischentöne Jane Austens heraus und stellt die im Roman als Nebenfiguren auftretenden Dienstmädchen ins Zentrum. Sie spielen und singen sich mit einem modernen und emanzipierten Blick durch die Geschichte.