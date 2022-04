Stone Play - Magnet Theatre (ZA)

Zurück zu den Anfängen der Menschheit, zurück in eine längst vergessene Welt aus Licht und Schatten, Gesang und Geschichten, zu den Anfängen von Farbe und visuellem Ausdruck.

Die neue Arbeit von Regisseurin Jennie Reznek hat viele rituelle Elemente, bei denen sich Körper in verschiedene Kreaturen, Orte und Zeiten verwandeln. Die Inszenierung ist voll von den Texturen und Klängen Südafrikas. Die vier Schauspieler*innen werden zur ersten Familie, zu Springböcken, Erdmännchen, Vogel-Strauß und Schildkröte, eine vielfältige Gruppe von Kreaturen, die zusammen eine Einheit finden. Während sie von Stein zu Stein springen und Klang, Rhythmus und Gewicht der Steine erkunden, erinnern sie daran, wie wichtig Familie und Einheit in der Vielfalt sind.

Magnet Theatre ist eine unabhängige Tanztheater-Company aus Kapstadt in Südafrika, die seit über 30 Jahren regional, landesweit und international tourt und dabei immer wieder den menschlichen Körper in den Mittelpunkt der Theaterarbeit stellt. Mit ihren Inszenierungen hat die Company ein Repertoire südafrikanischer Produktionen geschaffen, mit denen sie auf die sich verändernden lokalen und globalen Zusammenhänge reagiert und eine bewegende Kraft im Leben und in den Köpfen der Menschen sein möchte.

Zudem hat Magnet Theatre über die Jahre ein umfassendes Trainee-Programm entwickelt, mit dem jungen Künstler*innen der Weg in die Theaterwelt erleichtert werden soll.

Beim Festival Schöne Aussicht gastiert Magnet zum dritten Mal.

Produktion: Entwickelt von Jennie Reznek in Kooperation mit dem Team.

Regie und Choreographie: Jennie Reznek

Mit: Sivenathi Macibela, Yvonne Msebenzi, Luxolo Mboso und Luvo Tamba

Kostüme & Ausstattung: Craig Leo und Asiphe Lili

Licht: Themba Stewart