STONED

I’m a Rollin’ Stone !!

… dies wird sicherlich der erste und einzige Gedanke sein, am Tag danach – am Tag nach dem Konzert der Rolling Stones Coverband „STONED“ im Club Bastion in Kirchheim.

Aus einem scheinbar unerschöpflichen Reservoir an Klassikern der wohl berühmtesten Band der Welt – von Satisfaction, Brown Sugar, Paint it black, über Angie, Jumping Jack Flash, Symphatie for the Devil oder Wild Horses – wird wohl auch an diesem Abend viel Bekanntes und auch Überraschendes zelebriert werden, was das “steinige“ Herz höher schlagen- und die Außentemperatur, wie gewohnt nach oben steigen lässt.

Die Band, deren Mitglieder alle aus dem Großraum Ludwigsburg kommen, gründete sich schon im Jahre 1983 und seit dieser Zeit erobern sie im ganzen Ländle sämtliche Bühnen und der Fankreis wächst weiterhin beständig.

Im Club Bastion wartet neben einer originalgetreue Liveinterpretation der Stones-Songs, eine emotions- und energiegeladene Bühnenshow mit eingebauter Hexenkesselgarantie!

Wer da noch festen Boden unter den Füßen haben sollte und nicht mitgerissen wird, der kann kein Rock’n Rolling Stone im Blut haben!