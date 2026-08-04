Stop-Motion-Animation entdecken

Erwecke deine Spiel- und Actionfiguren zum Leben!

Mit dem iPad und einer professionellen Stop-Motion-Software nimmst du deine Figuren vor einem selbst gestalteten Hintergrund auf. Dann schneidest du deinen Trickfilm, fügst Titel und Sounds ein oder nimmst eigene Stimmen für deine Figuren auf!

Was dich erwartet

- Stopmotion-Technik kennenlernen

- Eine eigene Geschichte entwickeln und umsetzen

- Kreatives Arbeiten in der Gruppe

Anmeldung unter: https://www.aim-akademie.org/veranstaltungen/warenkorb/kurs/262922INSM