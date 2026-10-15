Also rein in die Jubel-Touren mit Ecken und Kanten, mit Herz und Hirn, mit neuem Album und alten Freunden.

Die Text-Gesangs-Gitarren-Ikone präsentiert sich in lässigster Geburtstagslaune. Er ist und bleibt das Vorzeigemodell einer ganzen Zunft: Seit 50 Jahren als einzigartige Live-Erscheinung aus der Frischeabteilung vitaler Songwriterkunst unterwegs, als unabhängiger Geist „auf festem Grund“, der sich schon früh zwischen „Geld oder Leben“ entschieden hat und als herausragender Texter voller Wortwitz, Weisheit und pointierter Poesie. Von nachlassender Kraft und Idee kann dabei nicht die Rede sein. Ein Indiz: Die beiden letzten Alben, „Jubel“ und „Teufelsküche“, landeten unter den Top Five der Media Control Charts.

Er ist ein Sänger und Musiker, hoch geschätzt von renommierten Kolleginnen und Kollegen, der loses Mundwerk mit stupendem Handwerk (seine Saiteninstrumente beherrscht er meisterlich mit höchst persönlicher Note) kombiniert. In den vergangenen Jahren ergänzt durch originelles Fußwerk, wenn er per Fußmaschine seinen in Folk, Blues und Rock grundiertem Sound mit rhythmischer Dynamik unterfüttert. Deshalb kann er es sich auch leisten, solo auf Tour zu gehen, weil er als Unterhalter, Musiker und Geschichtenerzähler im Alleingang besteht. Seine akustischen Konzerte sind legendär – für den Künstler selbst „pure Freiheit“.

STOPPOK bleibt dran, beharrlich, lustvoll, launig. Überrascht uns mit einem besonderen Live-Abend, bei dem Spontanität, Spott und Seelenmassage triumphieren. Nix gibt sich mit 70 – welch Glück!