RUND-Reise – die SOLO-Tour.

Es geht RUND: STOPPOK hat Geburtstag und feiert auf den Bühnen des Landes

Reisen bildet. Diese „RUND-Reise“ erst recht. STOPPOK, der geistreiche Seismograph unseres Landes, hat 2026 einen runden Geburtstag, wird 70. Das ist zu schön, um nicht gefeiert zu werden. Auf einer „RUND-Reise“ durch die Republik, auf den Live- Bühnen des Landes. seit jeher STOPPOKs Emotions-Revier und natürliches Biotop. Also rein in die Jubel-Touren mit Ecken und Kanten, mit Herz und Hirn, mit neuem Album und alten Freunden. Die Text-Gesangs-Gitarre-Ikone präsentiert sich in lässigster Geburtstagslaune.

Er ist und bleibt das Vorzeigemodell einer ganzen Zunft: Seit 50 Jahren ist STOPPOK als einzigartige Live-Escheinung aus der Frischeabteilung vitaler Songwriterkunst unterwegs, als unabhängiger Geist „auf festem Grund“, der sich schon früh zwischen „Geld oder Leben“ entschieden hat, als herausragender Texter voller Wortwitz, Weisheit und pointierter Poesie. Von nachlassender Kraft und Idee kann dabei nicht die Rede sein. Ein Indiz: Die beiden letzten Alben, „Jubel“ und „Teufelsküche“, landeten unter den Top Five der Media Control Charts.

STOPPOK ist ein Sänger und Musiker, hoch geschätzt von renommierten Kolleginnen und Kollegen, der loses Mundwerk mit stupendem Handwerk (seine Saiteninstrumente beherrscht er meisterlich mit höchst persönlicher Note) kombiniert. In den vergangenen Jahren ergänzt durch originelles Fußwerk, wenn er per Fußmaschine seinen in Folk, Blues und Rock grundiertem Sound mit rhythmischer Dynamik unterfüttert.

Deshalb kann es sich STOPPOK auch leisten, solo auf Tour zu gehen, weil er als Unterhalter, Musiker und Geschichtenerzähler im Alleingang besteht. Seine akustischen Konzerte sind daher legendär, für den Künstler selbst „pure Freiheit“. Im Dezember steht die Solo-Variante der „RUND-Reise“ durch meist bestuhlte Häuser an. Passend zu einem neuen Song aus dem zur Tour erscheinenden Album: „Je länger wir zusammen geh’n, umso besser werden wir uns versteh’n“.

STOPPOK bleibt dran, beharrlich, lustvoll, launig. Überrascht uns mit besonderen Live-Abenden, bei denen Spontaneität, Spott und Seelenmassage triumphieren. Nix gibt sich mit Siebzich. Welch Glück!