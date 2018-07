Stoppt das Sterben nicht die Retter!!

× Erweitern Demo Reutlingen

Wir veranstalten am Freitag den 13. Juli eine Demonstration zur Unterstützung der zivilen Seenotretter im Mittelmeer. Die Demonstration startet um 17 Uhr in der Albstraße am Arbeitsamt, führt von dort über Alb- und Wihelmstraße auf den Marktplatz und weiter zur Stadthalle. Im Bürgerpark zwischen Stadthalle und Skatepark findet im Anschluss eine Kundgebung statt. Die Demonstration wird von Sea-Eye dem Nepomuk und weiteren Unterstützern veranstaltet und von Jugend rettet, Mission Lifeline und Sea-Watch unterstützt. Es werden den ganzen Nachmittag über einige Seenotretter der vertretenen Organisationen vor Ort sein und gerne jedem interessierten Rede und Antwort stehen.

Demo:

Begleitet wird der Demonstrationszug von der MS Hoffnung, um den Teilnehmern und Interessierten zu verdeutlichen wie viele Menschenleben immer wieder auf Gedeih und Verderb an der Stabilität eines einzelnen Schlauchbootes hängen.

Die MS Hoffnung ist ein sogenanntes Rubberboat das im April dieses Jahres für einen Fluchtversuch von Libyen nach Europa eingesetzt wurde. Deutlich über 100 Menschen haben diesem Stück Gummi im April 2018 ihr Leben anvertraut und versucht eine Strecke von mindestens 300 km (Tripoli-Lampedusa) über offenes Meer zurückzulegen. Die Flüchtlinge der MS Hoffnung ereilte das aus unserer Sicht weniger schlimme Schicksal. Ihr Boot wurde von der sogenannten libyschen Küstenwache aufgebracht und die Menschen wurden unter europäischer Koordination aus internationalen Gewässern nach Libyen zurückgebracht. Ob Sie mit anderen Booten die Flucht geschafft haben, noch in Libyen sind oder tot werden wir nie erfahren.