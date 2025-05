Storckman Götz Project

Den New Yorker Posaunisten Erick Storckman und den Esslinger Gitarristen Sven Götz verbindet seit einigen Jahren eine musikalische Freundschaft.

Erick ist in NYC als Posaunist, Arrangeur und Komponist vielbeschäftigt, hat drei eigene Alben als Leader veröffentlicht und u.a. mit Joe Lovano, Aretha Franklin, Blood Sweat and Tears und vielen anderen international bekannten Künstler/innen gespielt. Sven ist seit seinem Studium an der Stuttgarter Musikhochschule als Gitarrist und Komponist kreativer Teil der Süddeutschen Jazz-Szene. Den warmen und kraftvollen Sound von Posaune und Gitarre ergänzen die hervorragenden Musiker Axel Kühn aus Tübingen und Eckhard Stromer aus Stuttgart. Zusammen mit dieser überzeugenden Rhythmusgruppe entstehen unwiderstehliche Grooves und ein dichtes, ineinander verwobenes Klangspektrum. Sensibel und klar gespielt und gleichzeitig spannend und unterhaltsam dargeboten werden die überwiegend eigenen Kompositionen zu einem frischen und energetischen Jazz, der schimmert, bewegt und dabei nie Bodenhaftung verliert.

Besetzung:Erick Storckman – tromboneSven Götz – guitarAxel Kühn – double bassEckhard Stromer – drums