STORM SEEKER - SET THE SAILS TOUR 2025

Wer bei Storm Seeker anheuert, darf weder Tod noch Klabautermann fürchten. Entweder, du hältst der mitreißenden Strömung aus mehrstimmigen Chören, harten Gitarrenriffs und betörenden Klängen von Drehleier und Flöten stand - oder sie spült dich erbarmungslos fort. Das Leben zwischen Hängematten und Rumfässern auf den unteren Decks ist nun einmal so unberechenbar und rau wie es frei und voller Abenteuer ist. Und damit wie gemacht für Sean Graham. Mit seiner ebenso kraft- wie gefühlvollen Stimme wird Sean Graham den Kurs der fünfköpfigen Nautic Force künftig prägen. „Wer auch nur entfernt etwas von Seemannsgarn, Abenteuern und den Geschichten des rauen Nordens hält, darf sich freuen auf alles, was unsere gemeinsame Zukunft bereithält“, verspricht der neue Sänger.