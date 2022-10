Let the good times roll: Sie wollen doch nur spielen - für die, die wie sie, die Konzertathmosphäre in den vergangenen anderthalb Jahren so schmerzlich vermisst haben. Daher durchstreifen die Stormy Riders wieder die unendlichen Weiten der musikalischen Galaxys und machen unter anderem Station im poetischen Dreiländereck von Bob Dylan, Neil Young und Sting. Sie sagen Eric Clapton, Jimi Hendrix und Carlos Santana „Hello“ und statten Jethro Tull und den Eagles einen Kurzbesuch ab.