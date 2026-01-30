Am Freitag 20.März gastieren die Stormy Riders mit Americana und Hippiemusik im Club Voltaire.

Die Stormy Riders durchstreifen die unendlichen Weiten der musikalischen Galaxys und machen unter anderem Station im poetischen Dreiländereck von Bob Dylan, Neil Young und Amy Winehouse. Sie sagen Eric Clapton, Bonnie Raitt und Janis Joplin „Hello“ und statten den Allman Brothers, Iggy Pop, Grace Potter, Alison Krauss und Robert Plant einen Kurzbesuch ab.

Die Stormy Riders sind Jochen Bruche (Voc, Git), Martin Beiter (Bs, Voc), Karlheinz Link (Dr), Michael Eiden (Voc, Git), Urban Wiesing (Keys) und die 2023 mit dem baden-württembergischen Kleinkunstpreis ausgezeichnete Caro Saia (Voc).