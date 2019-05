Welcome to Story Time! "One, two, three", so zählen wir auf Englisch und bei Regen brauchen wir einen "umbrella". Lernt mit Nicola Vollkommer spielerisch erste englische Wörter kennen. Es werden englische Geschichten vorgelesen und Lieder gesungen.

Von 4 bis 6 Jahren; englische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich