Bewegende Klaviermusik, inspirierende Geschichten und persönliche Impulse.

Mit „Storytelling Piano“ verbindet Dennis Alexander Volk Musik, Geschichten und persönliche Gedanken zu einem besonderen Konzerterlebnis. Der Pianist, Autor und Yoga-Lehrer lädt das Publikum zu einem emotionalen Abend voller Ruhe, Inspiration und usikalischer Atmosphäre ein. Seine einfühlsamen Klavierkompositionen treffen dabei auf Texte aus seinem Buch „Storytelling Piano“ und schaffen Momente zum Innehalten und Nachdenken.