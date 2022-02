Geschichten verbinden. Geschichten bewegen. Geschichten sind in uns angelegt, seit an Lagerfeuern Erzählungen über die besten Jagdgründe oder die Bräuche der Ahnen weitergegeben wurden. Storytelling ist die Kunst, diese Geschichten in unseren Leben ausfindig zu machen und so zu gestalten, dass sie die Zuhörenden begeistern und berühren können. Im Workshop mit dem Autor, Vortrags- und Schreibtrainer Niklas Ehrentreich gibt es dazu viele Tipps, Techniken und Anregungen. Für alle, die sich besser mitteilen möchten – im Privaten, im Beruf, in der Lehre, bei der Erziehung, als Schreibende. Ziel der zwei Workshop-Tage ist der mündliche Vortrag im vertrauten Kreis am Sonntagabend im vertrauten Kreis am Sonntag zur Teatime im Alten E-Werk.

Von der Kunst, Geschichten zu erzählen mit Niklas Ehrentreich

Workshop: Sa 15:00–18:00 Uhr & So 10:00–13:00 Uhr (mit Pausen)

Maximal 12 Teilnehmer*innen, Anmeldung erforderlich unter kontakt@odeon-goeppingen.de

Storytelling Teatime So 17:00 Uhr | Eintritt für interessierte Gäste frei

Karten € 20,– / ermäßigt 16,– / Schüler*innen 10,– + VVK-Gebühren