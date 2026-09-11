Im Improvisationstheater entstehen Geschichten aus dem Augenblick. Die Teilnehmenden lernen zuzuhören, spontan zu reagieren, verbinden Ideen miteinander und bauen eine Handlung auf, die sich sofort entwickelt.

Es geht um Mut, Neugier und Vertrauen. Storytelling im Improtheater heißt, gemeinsam eine bewegende, manchmal überraschende Geschichte im Augenblick zu erschaffen. Jede Idee, jede Geste oder Reaktion trägt dazu bei den Plot weiterzuführen. Wichtige Elemente sind Präsenz, Zuhören und Mut zur Veränderung. Konflikte, Hindernisse und Wendungen werden aus dem Moment heraus geboren und treiben die Geschichte voran. Am Ende entsteht oft eine glaubwürdige, berührende oder humorvolle Erzählung, die so nicht geplant war – genau das macht Storytelling im Improtheater so lebendig.