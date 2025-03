StoryTime: „The Great Grizzly Bear Mystery” by David Walliams

This is a very strange story about two kids who want the most terrifying animal in the world as a pet, but what will it be? A shark or a crocodile? No, they want an GRIZZLY BEAR! Now starts the adventure: Where can you buy one and can you keep a bear in your house? Come and listen – it will have a happy funny ending indeed. The story will be read in English. After reading and talking about the book we will start crafting and painting and make something for you to take home.

Lois und Milo haben eine Idee: Sie wünschen sich ein Haustier, aber bitte das gefährlichste, schrecklichste Haustier der Welt! Vielleicht einen Hai, ein Krokodil? Nein, einen GRIZZLY BÄR! Und damit beginnt ein wildes Abenteuer. Wie finden wir einen Bären und wo im Haus soll er bitte leben? Wir erfahren, wie die Geschichte ein lustiges und gutes Ende nimmt. Die Geschichte wird in englischer Sprache vorgelesen. Zusammen lernen wir neue englische Wörter, sprechen über das Buch und danach wird mit Papier und Farben gebastelt und gemalt.

Preis

Free admission / Eintritt frei

Hinweis

Für Kinder von 6 – 9 Jahren. For kids between the age of 6 and 9 ; Please register via /Anmeldung erforderlich unter 0711 3512-2960 oder kinderbuecherei@esslingen.de

Präsentiert vonStadtbücherei Esslingen