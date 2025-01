StoryTime: „What We'll Build: Plans for Our Together Future“ by Oliver Jeffers

What shall we build, you and I? A father and daughter set about laying the foundations for their life together. Using their own special tools, they get to work; building memories to cherish, a home to keep them safe and love to keep them warm. The story will be read in English. After reading and talking about the book we will start crafting and painting and make something for you to take home. Oliver Jeffers und seine Tochter schmieden große Pläne. Gemeinsam entdecken sie die Welt, erleben Abenteuer und lernen, Konflikte friedlich zu lösen. Das Zuhause, das sie zusammen bauen, hat ein starkes Fundament und ist ein sicherer Ort, an dem Hoffnung und Zuversicht wachsen können. Welche Werkzeuge brauchst du, um dein Zuhause zu bauen? Die Geschichte wird in englischer Sprache vorgelesen. Zusammen lernen wir neue Wörter, sprechen über das Buch und danach wird mit Papier und Farben gebastelt und gemalt.

Hinweis

Für Kinder von 6 – 9 Jahren. For kids between the age of 6 and 9 ; Please register via /Anmeldung erforderlich unter 0711 3512-2960 oder kinderbuecherei@esslingen.de