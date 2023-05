STORYTIME - come & listen to a story in English: „Maybe …“ by Chris Haughton

Für Kinder von 6 bis 9 Jahren

For kids between the age of 6 and 9

Mmm … mangos! The monkeys want one. But the three little, very nosy monkeys are told not to go down the mango tree – there are tigers down there! Hmm … maybe they could just LOOK at the mangos? That would be okay, right?

The story will be read as a picture book show in English. Afterwards, we will be paper crafting and making a monkey face-mask to take home.

Im Verbotenen liegt die Versuchung. Die Bäume mit den leckeren Mangos sind nicht weit. Aber sie dürfen nicht hin, die drei kleinen Affen. Die Affenmama hat es verboten, bevor sie gegangen ist. Zu gefährlich, da sind Tiger! Und wenn sie nur mal kurz gucken ...?

Die Geschichte wird als Bilderbuch-Kino in englischer Sprache vorgelesen. Danach bastelt jede:r seine eigene Affenmaske.

Anmeldung erforderlich unter 0711 3512-2960 oder kinderbuecherei@esslingen.de. Teilnehmerzahl ist begrenzt.