STORYTIME - come & listen to a story in English „The lion inside“

Für Kinder von 6 bis 9 Jahren

Have you ever seen a lion and did you hear him roar? In our story, a tiny little mouse wants to be as strong and respected like the great Lion King. She gathers all of her courage and discovers the lion’s secrets. In the end, she finds the best friend she always longed to have …

The story will be read as a picture book show in English. Afterwards, we will craft a lion’s head that can be taken home!

Habt ihr schon mal einen Löwen gesehen, und hat der gebrüllt? In unserer Geschichte wünscht sich eine kleine Maus, so stark und bewundert zu werden wie der große König der Löwen. Dafür braucht sie selbst ganz viel Mut und entdeckt das Geheimnis des Löwen. Am Ende findet sie den besten Freund, den sie sich immer gewünscht hat …

Die Geschichte wird als Bilderbuch-Kino in englischer Sprache vorgelesen. Danach bastelt jede:r einen Löwenkopf, welcher danach mit nach Hause genommen werden darf.

Anmeldung erforderlich unter 0711 3512-2960 oder kinderbuecherei@esslingen.de. Teilnehmerzahl ist begrenzt.