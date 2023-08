STORYTIME - come & listen to a story in English - „You matter“ by Christian Robinson

This story is for anyone who isn’t sure if they matter. You do! The book is about you, whoever you are – you have so much to offer to the world. Let’s see how everyone is connected and how each of us, no matter how small, matters. The story will be read as a picture book show in English.

We will be crafting with different materials and create a self-portrait to take home.

Wer und wo du auch sein magst in dieser Welt – du bist wichtig! Ob du so winzig bist, dass dich niemand sieht, ob du mit dem Strom schwimmst oder dagegen. Das Buch erzählt in wunderschönen Bildern davon, wie einmalig du bist. Der Text ist leicht zu verstehen und wir sprechen darüber, wer und was in deiner Welt besonders wichtig ist.

Anmeldung erforderlich unter 0711 3512-2960 oder kinderbuecherei@esslingen.de. Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Preis

Eintritt frei