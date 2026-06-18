STR - IST • presented by IG Jazz

Heute Abend weht ein Hauch vom Bosporus durch das BIX.

Die Sängerin Cemre Yılmaz, die Istanbul und Stuttgart durch langjährige Zusammenarbeit und musikalischen Austausch verbindet und sowohl auf lokalen Bühnen als auch in ihrer Heimat präsent ist, bringt enge musikalische Weggefährten aus beiden Städten zusammen. Indem sie Musiker:innen aus Istanbul in ihre zweite Heimat, das Ländle, einlädt, vereint sie Freund:innen und Kolleg:innen, mit denen sie regelmäßig auf der Bühne steht, in einem internationalen Projekt. Freuen Sie sich auf einen entspannten Flug durch Eigenkompositionen und markante Arrangements.

Die Crew an Bord:

Önder Focan (Gitarre) Eine prägende Figur der türkischen Jazzszene, autodidaktischer Gitarrist und Komponist. Sein Album Beneath The Stars machte ihn zum ersten türkischen Jazzmusiker mit einer Veröffentlichung bei Blue Note – seitdem ist er seit Jahrzehnten auf internationalen Bühnen unterwegs. 2002 gründete er gemeinsam mit Zuhal Focan den Nardis Jazz Club in Istanbul, das pulsierende Herz der türkischen Jazzszene. Seither ist er dort als künstlerischer Leiter tätig.

Enver Muhamedi (Kontrabass) Von Mitrovica nach Istanbul: Enver ist nicht nur Bassist, sondern Multiinstrumentalist, der sich zwischen Jazz, World Music, Produktion und Komposition bewegt. Als Mitglied der CRR Big Band Istanbul hat er zwei Alben veröffentlicht und mit Künstler:innen in ganz Europa und den USA zusammengearbeitet.

André Weiss (Klavier) Einer der Jazz-Schätze Stuttgarts: Pianist und Bandleader André Weiss pflegt eine enge Verbindung zu New York und ist zugleich eine feste Größe der lokalen Szene. In den letzten Jahren hat er sich mit seinem energiegeladenen, im Swing und Blues verwurzelten Straight-Ahead-Stil international einen Namen gemacht. Als regelmäßiger Gast im BIX Jazzclub stand er dort unzählige Male mit führenden Musiker:innen der heutigen Jazzszene auf der Bühne.

Dominik Raab (Schlagzeug) lebt in Köln und ist eine gefragte Größe der europäischen Jazzszene, bekannt für seine Vielseitigkeit und seinen treibenden Swing. Er spielte mit führenden Big Bands in ganz Europa und arbeitete mit zahlreichen international aktiven Künstler:innen zusammen. Neben eigenen Projekten ist er an vielen Aufnahmen und Kollaborationen beteiligt.

Besetzung: Önder Focan (git); Enver Muhamedi (b); André Weiss (p); Dominik Raab (dr)