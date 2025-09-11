Straßen Musik Tage 2025

Am Donnerstag, 4. September 2025, nähert sich die diesjährige Veranstaltungsreihe der Straßen Musik Tage langsam dem Finale. Schauplatz des Abends ist die Aspacher Brücke, wo ab 18:00 Uhr der Musiker Pepe de Alida für sommerliche After-Work-Stimmung sorgt. Mit seiner Musik schafft er eine entspannte Atmosphäre zum Ankommen, Verweilen und Genießen. Weitere Details zum Künstler folgen in Kürze.

Auch kulinarisch dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf ein abwechslungsreiches Angebot freuen: ob Burger von Nena’s, Tacos von Joe Peña’s oder ein klassischer Leberkäswecken von der Metzgerei Rupp – für den kleinen oder auch größeren Hunger ist bestens gesorgt.

Die Straßen Musik Tage finden an sieben Donnerstagabenden bis zum 11. September 2025 an wechselnden Orten der Backnanger Innenstadt statt und werden freundlicherweise von der Kreissparkasse Waiblingen unterstützt.