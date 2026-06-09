Straßenfest 2026

Rund um das Quartierszentrum in der Bahnhofsvorstadt erwartet euch ein buntes, lebendiges und internationales Straßenfest für die ganze Familie.

Gemeinsam mit den aktiven Vereinen, Gruppen und engagierten Menschen aus dem Quartier feiern wir die kulturelle Vielfalt, die unsere Nachbarschaft so besonders macht.

Freut euch auf über 20 Stände mit kulinarischen Spezialitäten aus aller Welt – von herzhaft bis süß, von traditionell bis kreativ. Die unterschiedlichen Küchen und Kulturen laden zum Probieren, Entdecken und Begegnen ein und machen das Fest zu einer kleinen Reise rund um den Globus.

Auf unserer Bühne erwartet euch den ganzen Tag ein abwechslungsreiches Programm mit Tanz, Musik und Gesang aus verschiedenen Ländern und Kulturen. Künstler:innen, Gruppen und Initiativen aus dem Quartier zeigen ihr Können und schaffen eine Atmosphäre voller Lebensfreude, Gemeinschaft und Offenheit.

Auch für Kinder und Familien gibt es viel zu erleben: Mitmachaktionen, kreative Angebote, Spielmöglichkeiten und kleine Überraschungen sorgen dafür, dass große und kleine Besucher:innen gemeinsam einen besonderen Tag verbringen können. Viele Vereine und Einrichtungen präsentieren zudem ihre Arbeit und laden dazu ein, neue Menschen, Projekte und Möglichkeiten im Quartier kennenzulernen.

Das Straßenfest steht für Begegnung, Zusammenhalt und gelebte Vielfalt – offen, herzlich und mitten im Quartier. Kommt vorbei, bringt Familie, Freunde und Nachbar:innen mit und erlebt einen sommerlichen Tag voller Musik, Genuss und Gemeinschaft.

Weitere Infos auf www.heilbronn.de/leben/kinder-jugendliche-und-familien/jugend-und-familienzentren/quartierszentrum-bahnhofsvorstadt